Шварцман о том, что впервые за 7 лет не сыграет в основе «Мастерса»: «Испытываю смесь грусти и счастья от того, что за эти годы достиг того, о чем даже не мог мечтать»
Диего Шварцман прокомментировал поражение в финале квалификации в Цинциннати.
Аргентинец уступил Александру Шевченко и впервые с 2016-го не сыграет в основной сетке «Мастерса».
«7 лет... 52 основные сетки «Мастерсов» подряд. Теперь эта серия прервалась, и я испытываю смесь грусти и счастья от того, что за эти годы достиг того, чего даже не мог представить.
Спасибо каждому, кто был причастен к моему появлению в теннисе, и тем, кто всегда меня поддерживает. Это самое прекрасное в спорте – охватывать столько людей, которые могут наслаждаться моей игрой, когда я хорошо выступаю😅. Продолжение следует. Работаем, работаем», – написал Шварцман в инстаграме.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Просто удивительно, что он так долго смог продержаться в топе в столь высоком туре.
И даже выходил в финалы на харде.