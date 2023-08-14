Шварцман о том, что впервые за 7 лет не сыграет в основе «Мастерса»: «Испытываю смесь грусти и счастья от того, что за эти годы достиг того, о чем даже не мог мечтать»

Теги ATP Western & Southern Open Диего Шварцман Теннис

Диего Шварцман прокомментировал поражение в финале квалификации в Цинциннати.

Аргентинец уступил Александру Шевченко и впервые с 2016-го не сыграет в основной сетке «Мастерса».

«7 лет... 52 основные сетки «Мастерсов» подряд. Теперь эта серия прервалась, и я испытываю смесь грусти и счастья от того, что за эти годы достиг того, чего даже не мог представить.

Спасибо каждому, кто был причастен к моему появлению в теннисе, и тем, кто всегда меня поддерживает. Это самое прекрасное в спорте –  охватывать столько людей, которые могут наслаждаться моей игрой, когда я хорошо выступаю😅. Продолжение следует. Работаем, работаем», – написал Шварцман в инстаграме.

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3 комментария

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ugmyanswer
Сильно скатился Швармэн
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Nikolay Stavrogin
один из самых вдохновляющих игроков тура.
Просто удивительно, что он так долго смог продержаться в топе в столь высоком туре.
И даже выходил в финалы на харде.
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