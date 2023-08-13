Де Минаур о том, что для него значила бы победа на «Мастерсе»: «Я бы доказал, что многие люди ошибались, когда меня оценивали»

Алекс де Минаур прокомментировал то, что впервые вышел в финал «Мастерса» .

За титул он поборется с Янником Синнером.

«Думаю, мне помог отличный настрой с первого дня. Я прилетел из Лос-Кабос в час ночи в понедельник. В тот же день играл пару, а на следующий день уже начал играть в одиночке.

Я говорил себе, что буду бороться. В первых раундах я не показывал свою лучшую игру, не все получалось, я не чувствовал мяч. Но я говорил себе бороться, создавать себе шансы. В итоге я нашел более высокий уровень.

Выиграть «Мастерс» было бы очень важно. И я бы доказал, что многие люди ошибались, когда меня оценивали. Наверное, для меня это самое важное. Я очень горжусь тем, что делаю. А многие в меня не верили.

Будет приятно доказать, что они ошибались».

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