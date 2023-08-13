«Нет, ну какого 😂». Пегула о том, что на тай-брейке матча со Швентек включили музыку

Джессика Пегула прокомментировала происшествие в матче с Игой Швентек.

На тай-брейке второго сета во время розыгрыша случайно включили музыку, после чего она проиграла 12 очков подряд.

«Нет, ну какого 😂», – написала Пегула в твиттере.

На послематчевой пресс-конференции она подробнее высказалась об этом эпизоде.

«Это было забавно, со мной такого никогда раньше не случалось. Не говоря уже о том, что включили Cotton Eye Joe. Я думала: «Это в реальности происходит? Из всех возможных песен».

Жалко было, потому что я кинула очень хорошую свечу, она ее с трудом достала, у меня была хорошая возможность забить. Может быть, я бы выиграла очко. Повела 5:2, но это не значит, что я точно выиграла бы тай-брейк.

После этого направление ветра поменялось, я играла уже против него. А Ига добавила агрессии, давила на меня весь тай-брейк. После этого я говорила себе, что с одной стороны корта нужно быть активнее, держать глубину. А с другой стороны не надо так вкладываться в мяч, потому что он летит по ветру».

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