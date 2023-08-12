Соболенко о поражении от Самсоновой: «Физически не была готова показать максимум, но все равно довольна боевым настроем»

Теги WTA National Bank Open Арина Соболенко Людмила Самсонова Теннис

Арина Соболенко прокомментировала поражение от Людмилы Самсоновой в Монреале.

– Очень тяжелый матч. Она играла невероятно. К сожалению, физически я не была готова показать максимум, но я все равно довольна тем уровнем, на котором играла. Скорее даже не уровнем, а боевым настроем.

В целом позади отличная неделя. Потрясающая поддержка. Я очень расстроена, что проиграла и не смогу снова насладиться этой атмосферой. Да, тяжелый матч.

– На вас повлияло, что вы должны были сыграть в четверг, а в итоге сыграли в пятницу?

– Мы все в одинаковых условиях. Не все, только мы вчетвером (из-за дождя перенесли матчи 1/8 финала Соболенко с Самсоновой и Белинды Бенчич с Петрой Квитовой – Sports.ru).

Но что есть, то есть, и я не очень хорошо справилась с этими условиями. В следующий раз буду лучше стараться.

– Что было для вас самым сложным?

– Я не очень хорошо чувствовала себя физически, поэтому не могла двигаться и подавать так хорошо, как умею. Вот что было для меня самым сложным.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mobilis
Соболенко прощай. Я тебя исключаю из топ 3. Будешь пограничником.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stas Salesov
Ответ Mobilis
Соболенко прощай. Я тебя исключаю из топ 3. Будешь пограничником.
Сослать ее на погранзаставу у топ-30
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий