Соболенко о поражении от Самсоновой: «Физически не была готова показать максимум, но все равно довольна боевым настроем»
Арина Соболенко прокомментировала поражение от Людмилы Самсоновой в Монреале.
– Очень тяжелый матч. Она играла невероятно. К сожалению, физически я не была готова показать максимум, но я все равно довольна тем уровнем, на котором играла. Скорее даже не уровнем, а боевым настроем.
В целом позади отличная неделя. Потрясающая поддержка. Я очень расстроена, что проиграла и не смогу снова насладиться этой атмосферой. Да, тяжелый матч.
– На вас повлияло, что вы должны были сыграть в четверг, а в итоге сыграли в пятницу?
– Мы все в одинаковых условиях. Не все, только мы вчетвером (из-за дождя перенесли матчи 1/8 финала Соболенко с Самсоновой и Белинды Бенчич с Петрой Квитовой – Sports.ru).
Но что есть, то есть, и я не очень хорошо справилась с этими условиями. В следующий раз буду лучше стараться.
– Что было для вас самым сложным?
– Я не очень хорошо чувствовала себя физически, поэтому не могла двигаться и подавать так хорошо, как умею. Вот что было для меня самым сложным.
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