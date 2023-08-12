Алькарас о поражении от Пола: «Он один из лучших игроков в мире. С ним очень сложно на любом покрытии»

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Томми Пола в Торонто.

Счет в личных встречах стал 2:1 в пользу американца.

– Безусловно, он цельный игрок. У нас были очень тяжелые матчи: и в прошлом году, и в Майами, и этот.

Он очень стабилен. У него большой талант, отличные удары. Еще он очень, очень быстрый. Сейчас он один из лучших игроков в мире. Я в этом не сомневаюсь.

Поэтому с ним очень сложно на любом покрытии. Он сочетает в себе все. Это делает его очень, очень сильным соперником.

– Какие выводы вы сделали на этом турнире? Хотите улучшить что-то в своей игре на следующей неделе в Цинциннати?

– Кое-что на этом турнире у меня получилось, но, наверное, все можно улучшить. Я всегда говорю, что можно прибавить во всем, даже если ты провел лучшие матчи в карьере.

Но сейчас мне нужно во многом прибавить, обрести больше уверенности в своей игре. И постараться как можно лучше выступить в Цинциннати.

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