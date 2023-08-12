Алькарас о поражении от Пола: «Он один из лучших игроков в мире. С ним очень сложно на любом покрытии»

Теги ATP National Bank Open Томми Пол Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Томми Пола в Торонто.

Счет в личных встречах стал 2:1 в пользу американца.

– Безусловно, он цельный игрок. У нас были очень тяжелые матчи: и в прошлом году, и в Майами, и этот.

Он очень стабилен. У него большой талант, отличные удары. Еще он очень, очень быстрый. Сейчас он один из лучших игроков в мире. Я в этом не сомневаюсь.

Поэтому с ним очень сложно на любом покрытии. Он сочетает в себе все. Это делает его очень, очень сильным соперником.

– Какие выводы вы сделали на этом турнире? Хотите улучшить что-то в своей игре на следующей неделе в Цинциннати?

– Кое-что на этом турнире у меня получилось, но, наверное, все можно улучшить. Я всегда говорю, что можно прибавить во всем, даже если ты провел лучшие матчи в карьере.

Но сейчас мне нужно во многом прибавить, обрести больше уверенности в своей игре. И постараться как можно лучше выступить в Цинциннати.

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14 комментариев

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Великий Алонсо
С каких это пор Пол один из лучших игроков мира? Марожан который Алькараса обыграл тоже один из лучших игроков мира? 🤡
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sedric
Ну Пол действительно очень талантливый. Рано встречает мяч, бьет по восходящему, хорошо раскладывает с места. Просто стабильности в его игре нет никакой. Но с Алькарасом он уже дважды пиканул пользуясь его плохой формой.
+7
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Ан Кот
не ожидал что Карасик сольется, хотя его понять можно:
уже в конце матча с Хуркачем он выглядел бледно, а здесь даже в случае победы над Полом его Синнер ожидал потирая руки- тот любит жареных карасиков :))
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Hardy
🤣
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Евгений Фабиянчук
Ответ Никита Волк
Ни одну из 10 новостей о финале Уимблдона после его результата не прокомментировал, зато ни одна новость о Карлосе не остается незамеченной. Вот они фанаты величайшего)
красиво следишь за легендой💪🏻 но невнимательно, иначе бы знал, что я был в бане
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Никита Волк
Ответ Евгений Фабиянчук
красиво следишь за легендой💪🏻 но невнимательно, иначе бы знал, что я был в бане
Вот оно что, буду внимательнее, извини, что уж)
0
0
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