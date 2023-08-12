Пол прервал 14-матчевую победную серию Алькараса

Теги ATP National Bank Open Томми Пол Карлос Алькарас Теннис

14-я ракетка мира Томми Пол обыграл №1 Карлоса Алькараса в четвертьфинале в Торонто – 6:3, 4:6, 6:3.

Пол прервал 14-матчевую победную серию испанца, которая началась в Queen’s Club. Для Алькараса это лишь пятое поражение в 54 матчах сезона.

Пол шестой раз обыграл представителя топ-10 (при семи поражениях). Счет в матчах с топ-10 стал 8:15. Лидера рейтинга американец победил впервые.

Также Пол впервые вышел в полуфинал на «Мастерсе». Для него это четвертый полуфинал на уровне ATP в 2023-м – больше, чем в любом другом сезоне. Напомним, в начале года он был в полуфинале Australian Open.

Теперь Пол поборется с Янником Синнером.

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