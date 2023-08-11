Петрова о Мирре Андреевой: «Для своего возраста она очень уравновешена и спокойна. Она мне чем-то напоминает Елену Дементьеву»

Надежда Петрова высказалась о перспективах Мирры Андреевой.

– Продолжает покорять корты 16-летняя Мирра Андреева, которая дошла до четвертого круга «Уимблдона» и ворвалась в топ-100 мирового рейтинга. В чем вы видите ее сильные стороны?

– Мирра для своего возраста очень уравновешена и спокойна. Физически очень хорошо сложена – высокая, но с хорошей массой тела, нет какой-то неуклюжести, как часто встречается у девочек этого возраста. И она мне чем-то очень напоминает Елену Дементьеву – такая же работоспособная, правильная, всегда все выслушивает и может перенести это в игру.

Мирра очень хорошо держит удар. У нее и задняя линия хорошая, и подача, и прием, и с лета она всегда уверенно себя показывает. Не знаю, в каком возрасте она начала играть в теннис, но я бы посоветовала всем девочкам, которые играют на юниорском уровне, смотреть ее матчи, равняться на нее и подражать. Ее собранность и хладнокровие надо перенимать.

– Уже многие сравнивают Андрееву с Марией Шараповой. Нет ли у вас опасения, что она может не выдержать таких сравнений, давления общественности и прессы?

– Я сейчас не вижу признаков этого. Хотелось бы, чтобы у нас появилась такая новая звезда. Мирра подходит под все критерии – и по игре, и по внешности. Я, наоборот, думаю, что сравнения с Шараповой – это неплохо. Не думаю, что на Мирру это будет как-то давить. По ее результатам видно, что она очень целеустремленная.

Мирра Андреева повторяет путь Шараповой на первом «Уимблдоне». 1/8 финала – в 16 лет!

Что значит имя Мирры Андреевой?

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