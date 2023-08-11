Алькарас о плотном графике на «Мастерсе» в Торонто: «У меня лучший физиотерапевт в туре. Я в него верю»

Карлос Алькарас прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто.

В третьем круге он обыграл Хуберта Хуркача – 3:6, 7:6(2), 7:6(3). В решающем сете испанец вел 5:2 и дважды не подал на матч, упустив два матчбола.

– Я пытался просто не думать о том, что случилось в этих четырех геймах. Просто верил, что в тот момент смогу показать свой лучший уровень тенниса, на котором играл весь третий сет.

Первый розыгрыш при счете 5:6 был решающим. Потому что я бы, скорее всего, проиграл матч, если бы упустил очко в этом розыгрыше.

Но я очень рад, что смог в тот момент сохранить спокойствие и психологическую устойчивость, чтобы обыграть специалиста по тай-брейкам на тай-брейке третьего сета.

– Вы только что провели 2,5 часа на корте. Что вы будете делать, чтобы подготовиться к матчу, до которого меньше суток?

– Ну, у меня, пожалуй, лучший физиотерапевт в туре (улыбается). Я в него верю.

Приму ледяную ванну, поработаю с физио. Хорошее питание, хороший отдых. Я должен приложить все усилия, чтобы быть готовым к следующему матчу.

Но тяжело чувствовать себя на 100%, когда до матча меньше 20 часов. Но я сделаю все возможное, чтобы как можно лучше подготовиться.

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