Бенчич на вопрос о восстановлении после игры: «Провела полтора часа на антидопинге без возможности пописать после трехчасового матча»

Белинда Бенчич пожаловалась на организацию турнира в Монреале.

На вчерашней послематчевой пресс-конференции она рассказала, что ей дали мало времени на восстановление перед общением с журналистами.

Сегодня швейцарка сыграет с Петрой Квитовой.

– Как вы планируете быстро восстановиться, чтобы быть готовой к завтрашнему матчу?

– Я только что провела полтора часа на антидопинге, разумеется, без возможности пописать после трехчасового матча. Так что я не знаю, чего они ожидают, и не знаю, почему меня отправили на антидопинг, когда я выиграла.

Так что пришлось идти. Я еще даже не поела, а уже здесь. Я быстро приняла ванну со льдом. Пришлось упрашивать, чтобы мне дали принять ванну со льдом и вообще принять душ. Это какие-то новые правила.

Вот так я восстанавливаюсь. Не самый лучший вариант.

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