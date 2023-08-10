Швентек о матче с Муховой: «Нужно помнить, что может произойти что угодно, потому что теннис бывает непредсказуем»

Теги WTA National Bank Open Каролина Мухова Ига Швентек Теннис

Ига Швентек ответила, легко ли ей будет забыть о прошлом матче против Каролины Муховой.

В финале «Ролан Гаррос» Швентек победила 6:2, 5:7, 6:4, хотя в решающем сете Мухова дважды вела с брейком. Теперь они встретятся в Монреале.

«Не думаю, что о нем нужно забыть. Скорее нужно сделать выводы и запомнить, что сработало. С другой стороны, здесь другое покрытие, другая стадия турнира и другое давление.

В любом случае нужно быть готовой к следующему матчу и помнить, что может произойти что угодно, потому что теннис бывает непредсказуем. У одного игрока может быть плохой день. А другой может показать лучший теннис в жизни.

Я поняла, что в теннисе нельзя ни на что рассчитывать. Я могу только подготовиться к следующим испытаниям. Поэтому бессмысленно оглядываться назад и анализировать все до мелочей».

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2 комментария

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sashati
Копия текста Циципасу, у которого это и произошло)
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sedric
Матчи Швентек то как раз абсолютно предсказуемы. Причем, что в выигрышах, что в проигрышах. Сегодня она, увы, не проиграет. Хард не быстрый, да и форма у Муховой не РГшная.
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