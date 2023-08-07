Ига Швентек о cтадионе IGA в Монреале: «Давайте притворимся, что его назвали в мою честь»

Теги WTA National Bank Open Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала то, что центральный корт в Монреале носит название cтадион IGA.

«Иметь стадион, названный в мою честь, огромная привилегия. Давайте притворимся, что это настоящая история.

Конечно, это просто приятное совпадение, поэтому да, это весело. Мне просто очень нравится видеть название «Стадион Иги». Пусть так будет почаще».

Добавим, что IGA – это американская сеть продуктовых магазинов. Ранее центральный корт в Монреале назывался стадионом Дю Морье и Uniprix.

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3 комментария

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иго го🤣🤣😉
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А давайте не будем притворяться)
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скромняга
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