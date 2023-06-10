Мухова о том, что вела у Швентек с брейком: «Не было мыслей, что я сыграю два гейма и выиграю «Шлем»

Каролина Мухова подвела итоги финала «Ролан Гаррос» против Иги Швентек.

– Разница была заметна в первых полутора сетах. Я была немного медленной, а Ига обычно так здорово начинает матчи. Когда она на подъеме, трудно войти в игру.

Но я пыталась менять ритм и выбивать ее из ритма, а во втором сете немного ожила благодаря брейку, который мне удалось сделать.

В третьем сете разница была не такой большой. У нас обеих были шансы. Я не воспользовалась ими так успешно, как она.

– Вы упомянули, что она бывает на подъеме, и до этого она никогда не проигрывала сет в финале. Чему вы научились, пытаясь противостоять этой энергии и бороться с ней, когда она играет на таком высоком уровне?

– Когда я играю резаными и пытаюсь сломать ритм, то требуется время, чтобы это сработало.

Я включилась в игру и заиграла более агрессивно. Думаю, это помогло. Я заметила, что у нее были проблемы, она была напряжена и начала ошибаться.

Потом я рискнула во втором сете, и мне показалось, что инициатива немного перешла на мою сторону, я хорошо начала третий сет.

Она №1 в мире. Мне все равно нужно было давить больше и больше. Борьба была очень упорная.

– В третьем сете было два эпизода, когда вы вели с брейком, 2:0 и 4:3. О чем вы думали в тот момент, были мысли в духе: «Боже, мне просто нужно дважды удержать подачу и я выиграю «Ролан Гаррос»? Вы об этом думали или были сосредоточены на конкретике?

– У меня не было мыслей, что я сыграю два гейма и выиграю «Шлем». Я хотела хорошо подавать, особенно первым мячом, чтобы быстро зарабатывать очки.

Потом все пошло не так хорошо, как я планировала, но думаю, нужно сказать, что Ига включилась в игру, она невероятно играла на приеме, не допускала ошибок, не подарила мне ни одного легкого очка.

Так что было трудно. Я хотела сосредоточиться на подаче, и мне кажется, сейчас мало подаю первым мячом, я старалась это изменить, но не получилось.

Величие Иги Швентек в цифрах. Она третий раз выиграла «Ролан Гаррос»

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