Алькарас о встрече с Шараповой: «Она была великолепной теннисисткой. Очень приятно немного с ней пообщаться»

Карлос Алькарас высказался о встрече с Марией Шараповой в Торонто.

«Я смотрел много ее матчей. Она была великолепной теннисисткой. Возможно, она была одной из лучших теннисисток в мире.

И я был в шоке, потому что не ожидал, что она окажется здесь, в Торонто. Она первой вошла в лифт, и я подумал: «Это Мария или нет?» Понимаете, о чем я?

Но было здорово с ней встретиться и узнать, что у нее все хорошо. И было очень приятно немного с ней пообщаться».

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