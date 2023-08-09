Диалло после первой победы на уровне ATP: «Меня вдохновляет игра Раонича. Для меня он настоящий пример»

Габриэль Диалло обыграл чемпиона Вашингтона Дэна Эванса в первом круге в Торонто – 7:6(4), 7:5.

141-я ракетка мира Диалло провел пятый матч на уровне ATP и одержал первую победу.

После матча его попросили рассказать о себе.

«Да, конечно, я довольно высокий [203 см], так что Милош точно сильно на меня повлиял. Потому что он всегда был одним из самых высоких игроков в туре.

Меня вдохновляет то, как он играет — использует свои удары и подачу вне зависимости от того, уступает в счете или выигрывает. Он просто старается доминировать в каждом розыгрыше, для меня это настоящий пример.

А вне тенниса, думаю, на меня повлияли родители. Они очень много работали, чтобы я оказался там, где нахожусь сегодня. Я окончил школу и 3,5 года учился в университете. И, если не завалю экзамены, то скоро получу диплом. Они многим пожертвовали ради моей карьеры.

Так что когда я заканчиваю тяжелую тренировку и чувствую, что не хочу этого делать, всегда приходят в голову эти мысли. Это дает мне силы продолжать».

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