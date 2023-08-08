Свитолина о том, что на стадионах объявляют об отсутствии рукопожатия между украинками и россиянками: «Рада, что наше решение уважают, а для нас это самое важное»

прокомментировала решение , касающееся того, что украинские игроки не жмут руки российским и белорусским. Теперь перед матчами на стадионах будут заранее предупреждать об отсутствии рукопожатия. Впервые это сделали на турнире в Вашингтоне, где Свитолина обыграла Викторию Азаренко и Дарью Касаткину.

Ее спросили, советовались ли по этому поводу с игроками.

– Не знаю, советовались ли с игроками, но меня Стив [Саймон, глава WTA] предупредил перед матчем, что об этом объявят.

Я уже говорила после уимблдонского матча с Викой, что, возможно, нужно делать объявление, и тогда WTA отреагировала и придумала такой вариант, так что это здорово.

Думаю, все прошло хорошо. По-моему, никого из нас не освистали.

– Станет ли игрокам комфортнее, потому что, наверное, перед этими матчами есть некий дискомфорт. Облегчает ли это жизнь?

– Да, думаю, в какой-то степени это заметно, но не знаю. Я считаю, что это правильное решение. Я рада, что наше решение уважают, а для нас это самое важное.

Украинцы и россияне не жмут руки – об этом в теннисе теперь предупреждают зрителей. Почему рукопожатия стали так важны?

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