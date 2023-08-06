Гауфф о том, что больше веселится на корте: «Раньше я думала, что должна быть профи, бла-бла-бла. Но теперь я понимаю, что у меня другой характер»

Теги WTA Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф прокомментировала то, что выглядит более радостной на корте.

«После «Уимблдона» многие мне говорили, что мне нужно получать удовольствие на корте. И в личных разговорах многие понимают, что я намного ярче, чем выгляжу на корте.

Даже Пере [Риба, тренер] мне говорил: «Когда я тебя не знал, то думал, что ты закрытая. Но на самом деле ты веселая, любишь шутить».

И Брэд [Гилберт, тренер] тоже такой: «Ты должна иногда улыбаться ложе, говорить с нами». И это было еще до того, как мы начали с ним работать. Но он говорил, что я могу быть счастливее. Иногда я будто запрещала себе получать удовольствие на корте.

Раньше я думала, что должна быть профи, бла-бла-бла. Но теперь я понимаю, что у меня другой характер. Я хочу радоваться на корте».

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