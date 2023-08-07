Андрей Чесноков: «Звонарева может спокойно играть на высоком уровне до 50 лет»

Андрей Чесноков прокомментировал то, что Вера Звонарева выиграла турнир в Вашингтоне в паре с Лаурой Зигемунд. Через месяц россиянке исполнится 39 лет.

«Для Звонаревой это очень хорошая победа, она здорово играет в паре, и я думаю, что может спокойно играть на высоком уровне до 50 лет. Мне кажется, если бы она хотела, то вполне могла бы неплохо играть и в одиночном разряде, точно была бы в сотне рейтинга.

Я видел, как раньше Вера тренировалась, она проделывала колоссальный объем работы, могла не уходить с корта по восемь часов. Она очень любит теннис, поэтому я думаю, что она еще долго будет играть, тем более что Вера до сих пор продолжает одерживать победы», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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