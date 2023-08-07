Кузнецова об ЛГБТ-скандале в американском теннисе: «Навратилова ответила Билли Джин Кинг, что трансгендеры должны играть в своей биологической категории»

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Светлана Кузнецова в своем телеграм-канале рассказала об ЛГБТ-скандале в американском теннисе.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

«Мартина Навратилова выступила с критикой в отношении теннисной ассоциации США (USTA) после того, как спортсменка-трансгендер победила в женском турнире для игроков старше 55 лет. В Америке также существует независимый совет по женскому спорту (ICONS), и эта организация сообщила в Твитере о победе транс-спортсменки Алисии Роули на чемпионате в одиночном и парном разрядах. При этом одна из соучредителей ICONS Ким Шэсби Джонс отметила в соцсети аккаунты Мартины Навратиловой и Крис Эверт и обратилась к ним: «Женский теннис превращается в посмешище из-за ужасной политики, отдающей предпочтение психическому здоровью и идентичности мужчин, а не женщинам, обнаружившим в себе любовь к теннису. Спортсменки обращаются к нам, звонят и просят, чтобы им разрешили играть честно. Вместо них национальные титулы выигрывают мужчины, заменяют женщин в командном теннисе и участвуют в наших турнирах по всей стране. Мы должны дать понять женщинам и девочкам, что они заслуживают справедливого отношения».

Мартина Навратилова, конечно же, ответила, и довольно хлестко, ее цитата уже успела завируситься в СМИ: «Женский теннис – не для неудачливых спортсменов-мужчин. Это неправильно и несправедливо».

Почему Ким Джонс отметила в Твиттере Мартину Навратилову и Крис Эверт, но не обратилась к главной феминистке тенниса Билли Джин Кинг? Дело в том, что Билли Джин как раз публично и очень часто поддерживает транс-спортсменов. В декабре прошлого года у двух легенд тенниса даже случился спор – опять же в Твиттере. Билли Джин Кинг обрадовалась поддержке федерального суда трансинклюзивной политики в отношении легкой атлетики, написав «Транс-молодежь заслуживает играть и процветать», на что Мартина ответила, что не согласна с ней, а трангендеры должны играть в своей биологической категории, и тогда никто не будет против.

Очень любопытный дискурс, конечно, интересно, к чему это все приведет. А вы что думаете?» – написала Кузнецова.

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