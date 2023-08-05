Вашингтон (ATP). Вульф сыграет с Грикспором, Димитров вышел в полуфинал на отказе Эмбера

Теги результаты ATP Citi Open Теннис

Григор Димитров вышел в полуфинал в Вашингтоне на отказе Юго Эмбера.

Сетка турнира здесь.

Mubadala Citi DC Open

Вашингтон, США

31 июля – 6 августа 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Григор Димитров (Болгария) Юго Эмбер (Франция)
0:0
Дата проведения
5 августа, 00.00
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) Джордан Томпсон (Австралия)
Дата проведения
5 августа, 01.30
Онлайн матча

 

Джей-Джей Вульф (США) Тэллон Грикспор (Нидерланды)
Дата проведения
5 августа, 01.10
Онлайн матча

 

Дэн Эванс (Великобритания) – Не определен
Дата проведения
5 августа, 03.30
Онлайн матча

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