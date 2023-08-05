Вашингтон (ATP). Вульф сыграет с Грикспором, Димитров вышел в полуфинал на отказе Эмбера
Григор Димитров вышел в полуфинал в Вашингтоне на отказе Юго Эмбера.
Сетка турнира здесь.
Mubadala Citi DC Open
Вашингтон, США
31 июля – 6 августа 2023
ATP 500
Призовой фонд – 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
- Дата проведения
- 5 августа, 00.00
- Дата проведения
- 5 августа, 01.30
- Дата проведения
- 5 августа, 01.10
Дэн Эванс (Великобритания) – Не определен
- Дата проведения
- 5 августа, 03.30
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