Вашингтон (ATP). Вульф сыграет с Грикспором, Димитров вышел в полуфинал на отказе Эмбера

Григор Димитров вышел в полуфинал в Вашингтоне на отказе Юго Эмбера.

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Mubadala Citi DC Open

Вашингтон, США

31 июля – 6 августа 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала