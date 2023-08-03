Федерер о том, что был на «Уимблдоне» зрителем: «В прошлом году пережил очень эмоциональный момент. Но в этом все было совершенно иначе»

Роджер Федерер ответил, какого быть зрителем на «Уимблдоне».

В этом году он присутствовал в королевской ложе Центрального корта на матчах первого круга.

«В прошлом году я вышел на Центральный корт во время празднования 100-летнего юбилея. Было красиво, но обидно. Я был травмирован. Не знал, смогу ли снова играть, поэтому пережил очень эмоциональный момент. Но в этом году все было совершенно иначе. Папа спросил: «Тебе хотелось бы играть, а не сидеть и смотреть?», а я ответил: «Нет. Мне нравится смотреть и наслаждаться игрой».

Было очень приятно сидеть рядом с принцессой Кэтрин. Мы хорошо знакомы. Она большая поклонница тенниса и сама играет. Иногда нам приходится сдерживаться, чтобы не разговаривать слишком много. Говорить можно, но потом становится очень тихо, а дальше нужно аплодировать».

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