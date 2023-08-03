Маррей о турнире в Вашингтоне: «Корты и мячи здесь невероятно медленные, заканчивать розыгрыши не так-то просто»

Теги Энди Маррей ATP Citi Open Брэндон Накашима Теннис

Энди Маррей прокомментировал победу над Брэндоном Накашимой в Вашингтоне.

Матч закончился со счетом 7:6(5), 6:4.

«Думаю, я хорошо справился, с самого начала матча я очень хорошо бил по мячу. У меня были небольшие проблемы на приеме. Брэндон хорошо подает, особенно вторым мячом. Мне не удавалось создать много возможностей на приеме. Но в конце тай-брейка я играл чуть более стабильно, чем он, он допустил несколько ошибок, а я потащил достаточно мячей.

Затем я сразу сделал брейк в начале второго сета и дальше очень хорошо подавал. В конце было очень напряженно. Корты и мячи здесь невероятно медленные, поэтому приходится много работать во всех геймах, заканчивать розыгрыши не так-то просто. Хорошо, что удалось пройти дальше».

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2 комментария

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Так вот чего Данька снялся, переиграл организаторов)
+2
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+2
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надо Фритца разделать
0
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