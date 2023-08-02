Тренера дисквалифицировали на полгода за попытку продать wild card на турнир ITF

Теги ITF Теннис

Боснийского тренера Роберта Билетича дисквалифицировали на полгода за коррупцию.

Сообщается, что в 2021-м он работал директором турнира ITF и предложил игроку wild card в обмен на деньги. Игрок отказался и сообщил об этом в ITIA – агентство, которое занимается борьбой с коррупцией и допингом.

Билетич дисквалифицирован с 15 марта 2023 года. Работать в теннисе он снова сможет с 14 сентября. 

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