Тренера дисквалифицировали на полгода за попытку продать wild card на турнир ITF

Боснийского тренера Роберта Билетича дисквалифицировали на полгода за коррупцию.

Сообщается, что в 2021-м он работал директором турнира ITF и предложил игроку wild card в обмен на деньги. Игрок отказался и сообщил об этом в ITIA – агентство, которое занимается борьбой с коррупцией и допингом.

Билетич дисквалифицирован с 15 марта 2023 года. Работать в теннисе он снова сможет с 14 сентября.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе