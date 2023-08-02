Димитров о том, удивил ли его результат финала «Уимблдона»: «Не особо»

Григор Димитров рассказал, смотрел ли финал «Уимблдона» .

В нем в пяти сетах обыграл .

– Первые пару сетов не смотрел. Что сказать? Как игрок я еще пораньше кое-что заметил. Даже увидев счет первого сета, я подумал, что Алькарас все равно в деле.

Мне было очень интересно смотреть матч с точки зрения того, как оба действовали в важные моменты. Это меня больше всего интересовало.

И нужно отдать Алькарасу должное, он мощно проводил очень важные очки. Это было потрясающе. Но Новак вышел в еще один финал «Большого шлема». Будет интересно посмотреть, как все дальше сложится.

– Результат финал вас удивил?

– Не особо. В том плане, что я уже играл с Карлосом два-три раза и в чем-то знаю, что он делает. В важные моменты он не отступает, а играет в свой теннис и чаще всего это приносит ему успех.

И в ключевые моменты матча он играл совершенно потрясающе.

Алькарас станет таким же великим, как Надаль и Джокович? Что может ему помешать?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе