Димитров о том, удивил ли его результат финала «Уимблдона»: «Не особо»
Григор Димитров рассказал, смотрел ли финал «Уимблдона» .
В нем Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Новака Джоковича.
– Первые пару сетов не смотрел. Что сказать? Как игрок я еще пораньше кое-что заметил. Даже увидев счет первого сета, я подумал, что Алькарас все равно в деле.
Мне было очень интересно смотреть матч с точки зрения того, как оба действовали в важные моменты. Это меня больше всего интересовало.
И нужно отдать Алькарасу должное, он мощно проводил очень важные очки. Это было потрясающе. Но Новак вышел в еще один финал «Большого шлема». Будет интересно посмотреть, как все дальше сложится.
– Результат финал вас удивил?
– Не особо. В том плане, что я уже играл с Карлосом два-три раза и в чем-то знаю, что он делает. В важные моменты он не отступает, а играет в свой теннис и чаще всего это приносит ему успех.
И в ключевые моменты матча он играл совершенно потрясающе.
Алькарас станет таким же великим, как Надаль и Джокович? Что может ему помешать?
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