Тиафу о том, что на его матче был Кевин Дюрэнт: «Мне сказали, что он придет. Я прямо завелся»
Фрэнсис Тиафу прокомментировал то, что на его матч в Вашингтоне пришел Кевин Дюрэнт.
Двукратный чемпион НБА побывал на трибунах, а после матча вышел на корт, обнял Тиафу и дал интервью, в котором сказал, что у того правильные ценности.
«Это было круто. Мы оба живем в Four Seasons. Я его видел. И его агент мне говорил, что он приедет на выходные.
Я его увидел и говорю: «Бро, я играю во вторник, среду. Не знаю, как долго ты тут пробудешь, но было бы круто, если бы ты пришел». Он такой: «100%, все организуем». Потом мне сказали, что он придет. Я прямо завелся.
Вообще атмосфера была отличная. Все с ума сходили. Я никогда раньше не собирал полный стадион в первом матче, так что это, наверное, показывает, как хорошо я в последнее время выступаю».
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