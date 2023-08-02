Тиафу о том, что на его матче был Кевин Дюрэнт: «Мне сказали, что он придет. Я прямо завелся»

Фрэнсис Тиафу прокомментировал то, что на его матч в Вашингтоне пришел Кевин Дюрэнт.

Двукратный чемпион НБА побывал на трибунах, а после матча вышел на корт, обнял Тиафу и дал интервью, в котором сказал, что у того правильные ценности.

«Это было круто. Мы оба живем в Four Seasons. Я его видел. И его агент мне говорил, что он приедет на выходные.

Я его увидел и говорю: «Бро, я играю во вторник, среду. Не знаю, как долго ты тут пробудешь, но было бы круто, если бы ты пришел». Он такой: «100%, все организуем». Потом мне сказали, что он придет. Я прямо завелся.

Вообще атмосфера была отличная. Все с ума сходили. Я никогда раньше не собирал полный стадион в первом матче, так что это, наверное, показывает, как хорошо я в последнее время выступаю».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе