Мирра Андреева: «Во Франции живу по студенческой визе. Менять гражданство не планирую»

Мирра Андреева прокомментировала слухи о смене гражданства.

Во время «Уимблдона» сайт Tennis World USA опубликовал заметку, что она хочет получить гражданство Франции. Ее агент сразу опроверг информацию.

«Данная статья появилась на одном из зарубежных теннисных сайтов, который в качестве источника использовал твит человека, не имеющего никакого отношения к нашей семье и команде. СМИ сразу связались с моим агентом, поняли, что эта новость не соответствует действительности и проигнорировали.

Я родилась в России и до позапрошлого года жила между Красноярском, Сочи и Москвой. В силу теннисного расписания тренировочный процесс сейчас в основном организован в Каннах, у меня обычная студенческая виза. Менять гражданство не планирую. На каникулы лечу домой в Красноярск», – приводит слова Андреевой «Российская газета».

Что значит имя Мирры Андреевой?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе