Брэди о первой победе за 2 года: «Теннис – часть меня, и я надеюсь, что никогда это не потеряю»

Теги WTA Citi Open Дженнифер Брэди Теннис

Дженнифер Брэди прокомментировала первый матч WTA за два года.

В первом круге в Вашингтоне финалистка Australian Open-2021, на этой неделе 1056-я ракетка мира, обыграла Ангелину Калинину 6:2, 6:1.

«Я довольна тем, как вышла, справилась с эмоциями, держалась плана на игру и одержала победу.

Теннис – часть меня, и я надеюсь, что никогда это не потеряю. Я рада, что снова борюсь с лучшими».

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1 комментарий

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ZWer66
Травмы конечно украли у неё пару лет карьеры. Уровень высокий и был у неё.
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