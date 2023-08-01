Андрей Чесноков: «У Карацева есть шансы на победу в матче с Тиафу, но это будет непросто»

Теги ATP Андрей Чесноков Citi Open Аслан Карацев Фрэнсис Тиафу Себастьян Корда Александр Шевченко Теннис

Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матчей вторника в Вашингтоне с участием россиян.

Аслан Карацев сыграет с Фрэнсисом Тиафу, а Александр Шевченко – с Себастьяном Кордой.

«В этом году Карацев и Тиафу уже встречались, и американцу было нелегко обыграть Аслана. Тиафу еще не играл на этом турнире, так что у Аслана есть шансы на победу, но матч будет непростой.

Что касается Шевченко, то он уже одержал очень хорошую победу, но ему будет очень тяжело обыграть Корду. У американца были травмы в этом году, но он молодой, у него много амбиций, и он может легко вернуть форму, думаю, у него будет преимущество», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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