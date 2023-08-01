Кириос о реакции на травму Каррено-Бусты: «Хотел бы я встречать такое же понимание»

Теги травмы ATP Пабло Каррено-Буста Ник Кириос Теннис

Ник Кириос прокомментировал реакцию на новости о травме Пабло Каррено-Бусты.

Кириос ответил на твит португальского журналиста Жозе Моргадо, сообщившего, что Каррено-Буста пропустит турниры в Торонто и Цинциннати из-за «ужасной травмы правого локтя». Под постом журналиста подписчики посочувствовали Каррено-Бусте.

«Надеюсь, он скоро поправится. Хотел бы я встречать такое же понимание, когда пропускаю турниры из-за травмы», – написал Кириос.

Каррено-Буста снова вышел в полуфинал US Open – и выставил Кириоса дураком

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