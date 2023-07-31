Каррено-Буста не будет защищать титул на «Мастерсе» в Торонто и выпадет из топ-100

Теги травмы ATP National Bank Open Пабло Каррено-Буста Ботик ван де Зандшульп Теннис

Пабло Каррено-Буста пропустит «Мастерс» в Торонто, который пройдет на следующей неделе.

Испанец – действующий чемпион, у него сгорит 1000 очков. По итогам турнира он выпадет из топ-100.

Последний раз Каррено-Буста выходил на корт на февральском турнире в Роттердаме. После этого он восстанавливался из-за травмы локтя.

В основной сетке его заменит Ботик ван де Зандшульп.

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3 комментария

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Ed Abuzyarov
Ответ ugmyanswer
Как тогда ему титул отдали... Что Буста и Норри имеют хардовые Мастерсы-это неоспоримый признак коллапса мужского тура
Буста классно отыграл тот турнир
+2
0
+2
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ugmyanswer
Как тогда ему титул отдали...
Что Буста и Норри имеют хардовые Мастерсы-это неоспоримый признак коллапса мужского тура
+4
-4
0
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Sincere
Ответ ugmyanswer
Как тогда ему титул отдали... Что Буста и Норри имеют хардовые Мастерсы-это неоспоримый признак коллапса мужского тура
Буста легенда, не трожь его. как он завоевал бронзу ОИ, как заставил Джоковича дисквалифицироваться на Юсо, как заставил Даниила орать "никогда так не играл!")))
жаль его, что так подкосила травма на пике карьеры...
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