Каррено-Буста не будет защищать титул на «Мастерсе» в Торонто и выпадет из топ-100

Пабло Каррено-Буста пропустит «Мастерс» в Торонто, который пройдет на следующей неделе.

Испанец – действующий чемпион, у него сгорит 1000 очков. По итогам турнира он выпадет из топ-100.

Последний раз Каррено-Буста выходил на корт на февральском турнире в Роттердаме. После этого он восстанавливался из-за травмы локтя.

В основной сетке его заменит Ботик ван де Зандшульп.

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