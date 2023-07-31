Каррено-Буста не будет защищать титул на «Мастерсе» в Торонто и выпадет из топ-100
Пабло Каррено-Буста пропустит «Мастерс» в Торонто, который пройдет на следующей неделе.
Испанец – действующий чемпион, у него сгорит 1000 очков. По итогам турнира он выпадет из топ-100.
Последний раз Каррено-Буста выходил на корт на февральском турнире в Роттердаме. После этого он восстанавливался из-за травмы локтя.
В основной сетке его заменит Ботик ван де Зандшульп.
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