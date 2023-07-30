38-летний Вавринка впервые за 4 года вышел в одиночный финал ATP, впервые за 2 вернется в топ-50

Теги ATP Стэн Вавринка ATP Croatia Open Umag статистика Теннис

Трехкратный чемпион «Шлемов» Стэн Вавринка, в субботу в Умаге обыгравший Лоренцо Сонего 6:3, 6:4, вышел в 31-й одиночный финал на уровне ATP и первый – почти за четыре года.

Последний титул Вавринка, которому сейчас 38, брал весной-2017, еще до операций на коленях. В финале Умага он впервые сыграет с 90-й ракеткой мира Алексеем Попыриным.

Благодаря этому результату уроженец Лозанны впервые почти за два года вернется в топ-50 рейтинга ATP.

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5 комментариев

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Матвей Суицидин
Вавр не сдается
+6
0
+6
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Иван Дичковский
Стэну нужен титул для уверенности в себе в первую очередь.
На прошлой неделе выиграл парный титул в Гштаде. Алексей Попырин ни разу не грунтовик, на этом покрытии его нужно обыгрывать.
+3
0
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Док Аксель
За игрой Стэна всегда приятно наблюдать. Большой мастер с великолепной техникой и шикарными ударами.
+2
-1
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Ivan Stasuk
Монстр)
+2
-1
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