38-летний Вавринка впервые за 4 года вышел в одиночный финал ATP, впервые за 2 вернется в топ-50

Трехкратный чемпион «Шлемов» Стэн Вавринка, в субботу в Умаге обыгравший Лоренцо Сонего 6:3, 6:4, вышел в 31-й одиночный финал на уровне ATP и первый – почти за четыре года.

Последний титул Вавринка, которому сейчас 38, брал весной-2017, еще до операций на коленях. В финале Умага он впервые сыграет с 90-й ракеткой мира Алексеем Попыриным.

Благодаря этому результату уроженец Лозанны впервые почти за два года вернется в топ-50 рейтинга ATP.

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