Вашингтон (WTA). Самсонова начнет защиту титула матчем с Коллинс, Касаткина сыграет против Мертенс, Потапова – с Бенчич

Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Вашингтоне, который пройдет на следующей неделе.

Джессика Пегула (1), Каролин Гарсия (2), Коко Гауфф (3) и Мария Саккари (4) начнут со второго круга.

Дарья Касаткина (5) стартует матчем против Элизы Мертенс. Во втором круге она может встретиться с Элиной Свитолиной или Викторией Азаренко.

Анастасия Потапова поборется с Белиндой Бенчич (6). Действующая чемпионка Людмила Самсонова (8) сыграет с Даниэль Коллинс.

Полностью сетка здесь.

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