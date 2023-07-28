Вашингтон (WTA). Самсонова начнет защиту титула матчем с Коллинс, Касаткина сыграет против Мертенс, Потапова – с Бенчич
Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Вашингтоне, который пройдет на следующей неделе.
Джессика Пегула (1), Каролин Гарсия (2), Коко Гауфф (3) и Мария Саккари (4) начнут со второго круга.
Дарья Касаткина (5) стартует матчем против Элизы Мертенс. Во втором круге она может встретиться с Элиной Свитолиной или Викторией Азаренко.
Анастасия Потапова поборется с Белиндой Бенчич (6). Действующая чемпионка Людмила Самсонова (8) сыграет с Даниэль Коллинс.
Полностью сетка здесь.
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У Касатки первый круг должен быть без проблем