Вашингтон (WTA). Самсонова начнет защиту титула матчем с Коллинс, Касаткина сыграет против Мертенс, Потапова – с Бенчич

Теги Уимблдон WTA Виктория Азаренко Элина Свитолина Каролин Гарсия Джессика Пегула Дарья Касаткина Анастасия Потапова Мария Саккари Коко Гауфф Теннис

Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Вашингтоне, который пройдет на следующей неделе.

Джессика Пегула (1), Каролин Гарсия (2), Коко Гауфф (3) и Мария Саккари (4) начнут со второго круга.

Дарья Касаткина (5) стартует матчем против Элизы Мертенс. Во втором круге она может встретиться с Элиной Свитолиной или Викторией Азаренко.

Анастасия Потапова поборется с Белиндой Бенчич (6). Действующая чемпионка Людмила Самсонова (8) сыграет с Даниэль Коллинс.

Полностью сетка здесь.

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6 комментариев

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Sawka-promakawka
Вика опять со Свитолиной играть будет, надо на этот раз выигрывать)
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Док Аксель
Сильный и интересный состав на турнире подобрался. Удачи нашим девчатам.
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antonanton_
У Самсоновой защита титула и сразу же Коллинс, не просто будет Люде, так же как и Потаповой
У Касатки первый круг должен быть без проблем
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Ivan Stasuk
Ура Потапыч возвращается)
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