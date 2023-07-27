Музетти о матче с Коваликом: «Большие чемпионы чаще всего играют не в свой лучший теннис, но побеждают. Мне это удалось, поэтому я очень собой горжусь»

Лоренцо Музетти прокомментировал победу над Йозефом Коваликом в Гамбурге.

Матч закончился со счетом 3:6, 6:2, 6:4. Музетти и Ковалик начали вчера, но игру пришлось прервать из-за дождя.

«Сегодня я выложился на корте физически и морально. Я не мог показать свой лучший теннис, и это чувствовалось. Я был сильно выбит из колеи. Я бегал за мячами, и мне немного повезло, я воспользовался шансами, которые он мне предоставил. Думаю, большие чемпионы чаще всего играют не в свой лучший теннис, но побеждают. Мне это удалось, поэтому я очень собой горжусь».

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