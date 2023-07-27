Музетти о матче с Коваликом: «Большие чемпионы чаще всего играют не в свой лучший теннис, но побеждают. Мне это удалось, поэтому я очень собой горжусь»

Теги ATP Hamburg European Open Йозеф Ковалик Лоренцо Музетти Теннис

Лоренцо Музетти прокомментировал победу над Йозефом Коваликом в Гамбурге.

Матч закончился со счетом 3:6, 6:2, 6:4. Музетти и Ковалик начали вчера, но игру пришлось прервать из-за дождя.

«Сегодня я выложился на корте физически и морально. Я не мог показать свой лучший теннис, и это чувствовалось. Я был сильно выбит из колеи. Я бегал за мячами, и мне немного повезло, я воспользовался шансами, которые он мне предоставил. Думаю, большие чемпионы чаще всего играют не в свой лучший теннис, но побеждают. Мне это удалось, поэтому я очень собой горжусь».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Разница лишь в том, что большие чемпионы побеждают не лучшим теннисом таких как Музетти, а Музетти таких как Ковалик)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Лутченко
Ковалик был бы с мозгами,спокойно бы довел игру до победы,итальяшка был сам не свой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий