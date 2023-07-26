Умаг (ATP). 2-й круг. Офнер борется с Попыриным, Тим сыграет с Лехечкой

Теги результаты ATP ATP Croatia Open Umag Теннис

Доминик Тим сыграет с Иржи Лехечкой во втором круге в Умаге.

Сетка турнира здесь.

Plava Laguna Croatia Open Umag

Умаг, Хорватия

24 – 30 июля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Иржи Лехечка (Чехия) Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
26 июля, 22.00
Онлайн матча

 

Себастьян Офнер (Австрия) Алексей Попырин (Австралия)
4:6|1:4
Дата проведения
26 июля, 18.10
Онлайн матча

 

Дино Прижмич (Хорватия) Жомбор Пирош (Венгрия)
Дата проведения
26 июля, 19.30
Онлайн матча

 

Флавио Коболли (Италия) Маттео Арнальди (Италия)
Дата проведения
26 июля, 19.30
Онлайн матча

 

Таро Даниэль (Япония) Роберто Карбаллес Баэна (Испания)
Дата проведения
27 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Лоренцо Сонего (Италия)
Дата проведения
27 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Фабиан Марожан (Венгрия)
Дата проведения
27 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
27 июля, 03.00
Онлайн матча

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий