Умаг (ATP). 2-й круг. Офнер борется с Попыриным, Тим сыграет с Лехечкой

Доминик Тим сыграет с Иржи Лехечкой во втором круге в Умаге.

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Plava Laguna Croatia Open Umag

Умаг, Хорватия

24 – 30 июля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг