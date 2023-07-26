Умаг (ATP). 2-й круг. Офнер борется с Попыриным, Тим сыграет с Лехечкой
Доминик Тим сыграет с Иржи Лехечкой во втором круге в Умаге.
Сетка турнира здесь.
Plava Laguna Croatia Open Umag
Умаг, Хорватия
24 – 30 июля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 26 июля, 22.00
- Дата проведения
- 26 июля, 18.10
- Дата проведения
- 26 июля, 19.30
- Дата проведения
- 26 июля, 19.30
- Дата проведения
- 27 июля, 03.00
Не определен – Лоренцо Сонего (Италия)
- Дата проведения
- 27 июля, 03.00
Не определен – Фабиан Марожан (Венгрия)
- Дата проведения
- 27 июля, 03.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 27 июля, 03.00
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