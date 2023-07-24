Ибин У стал чемпионом выставочного турнира Муратоглу

Теги результаты ATP Патрик Муратоглу Тэйлор Фриц Ибин У Теннис

89-я ракетка мира У Ибин стал чемпионом выставочного турнира серии Ultimate Tennis Showdown, который 21-23 июля проходил в Лос-Анджелесе.

В финале 23-летний китаец победил №9 Тэйлора Фрица – 11:16, 7:20, 12:11, 16:9, 2:0.

«Мне все равно, выиграю я или нет, я здесь, чтобы наслаждаться, – сказал китаец перед третьей четвертью. – Наслаждайтесь, ребята, это может быть последняя четверть. На мне нет давления, я просто наслаждаюсь и стараюсь изо всех сил».

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