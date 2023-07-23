Монфис, Фриц, Шелтон, Ибин У сыграют в полуфинале выставочного турнира Муратоглу

В эти выходные в Лос-Анджелесе проходит очередной турнир выставочной лиги Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown.

В турнире принимают участие восемь игроков, разбитых на две группы. По итогам группового этапа определяются полуфиналисты.

Каждый матч начинается без разминки и состоит из четырех 8-минутных четвертей с 3-минутными перерывами между ними. В четвертях игроки поочередно подают по две подачи, в розыгрышах нет ни вторых подач, ни правила попадания подачи в сетку. Если по итогам четырех четвертей не определяется победитель, играется решающий гейм «мгновенной смерти», который выигрывает теннисист, первым взявший два очка подряд.

По ходу матчей разрешены тренерские подсказки, в переходах игроки дают интервью и общаются с болельщиками.

Сегодня в полуфиналах UTS сыграют:

Гаэль Монфис (Франция) – Тэйлор Фриц (США)

Бен Шелтон (США) – Ибин У (Китай)

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