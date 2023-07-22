Карлос Алькарас: «Важнее всего быть хорошим человеком. На корте ты проводишь несколько часов в день, вся остальная жизнь – за его пределами»

Карлос Алькарас рассказал об общении с другими игроками.

«Я стараюсь быть дружелюбным, приветливым, со всеми ладить. Важнее всего быть хорошим человеком. Я хотел бы, чтобы после окончания карьеры меня запомнили не только как теннисиста, но и как человека с правильными ценностями. В конце концов, на корте ты проводишь всего несколько часов в день, вся остальная жизнь – за его пределами. Поэтому в такие моменты я тоже стараюсь вести себя так, как воспитали меня родители.

Есть игроки, которые более серьезно относятся к соревнованиям и вне корта ведут себя отстраненно. Я наоборот стараюсь со всеми ладить. В конце концов, это люди, с которыми я проведу целый год. Если с ними не ладить, то толку не будет».

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