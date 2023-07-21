Павлюченкова, Стрыцова и Брэди заявилась на турнир в Монреале по защищенному рейтингу

Теги Анастасия Павлюченкова WTA Барбора Стрыцова Western & Southern Open Дженнифер Брэди Теннис

Турнир WTA 1000 в Цинциннати, который пройдет 14-20 августа, опубликовал заявочный лист.

В него вошли 39 теннисисток. Анастасия Павлюченкова, Барбора Стрыцова и Дженнифер Брэди использовали защищенный рейтинг.

А полуфиналистка-2014 Каролин Возняцки получила приглашение в основную сетку. Позже будут объявлены другие обладательницы wild card.

Полностью заявка здесь.

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