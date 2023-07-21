Павлюченкова, Стрыцова и Брэди заявилась на турнир в Монреале по защищенному рейтингу
Турнир WTA 1000 в Цинциннати, который пройдет 14-20 августа, опубликовал заявочный лист.
В него вошли 39 теннисисток. Анастасия Павлюченкова, Барбора Стрыцова и Дженнифер Брэди использовали защищенный рейтинг.
А полуфиналистка-2014 Каролин Возняцки получила приглашение в основную сетку. Позже будут объявлены другие обладательницы wild card.
Полностью заявка здесь.
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