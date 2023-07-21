Кубок Хопмана. Неф играет с Корне, Риеди встретится с Гаске, Машарова поборется с Мертенс, Алькарас – с Гоффеном

Теги Ришар Гаске Кубок Хопмана ATP WTA Ализе Корне Давид Гоффен Элиза Мертенс Ребека Машарова Карлос Алькарас Леандро Риеди Селин Неф Теннис

В Ницце стартовал обновленный Кубок Хопмана – неофициальный чемпионат мира среди смешанных пар. Он продлится пять дней и завершится в воскресенье 24 июля.

В турнире участвуют шесть команд, разбитых на две группы. Победители групп выходят в финал.

В пятницу на турнире ожидается дебют чемпиона «Уимблдона» Карлоса Алькараса.

Группа A

 

Команда 🇨🇭 🇩🇰 🇫🇷 Матчи W L
🇨🇭 Риеди/Неф   2:1   3 2 1
🇩🇰 Руне/Таусон 1:2   1:2 6 2 4
🇫🇷 Корне/Гаске   2:1   3 2 1

Группа B

 

Команда 🇧🇪 🇭🇷 🇪🇸 Матчи W L
🇧🇪 Гоффен/Мертенс   1:2   3 1 2
🇭🇷 Чорич/Векич 2:1     3 2 1
🇪🇸 Алькарас/Машарова            

 

19 июля

Швейцария – Дания – 2:1

Клара Таусон (Дания) – Селин Неф (Швейцария) – 6:2, 6:3

Леандро Риеди (Швейцария) – Хольгер Руне (Дания) – 6:4, 6:3

Селин Неф/Леандро Риеди (Швейцария) – Клара Таусон/Хольгер Руне (Дания) – 6:3, 7:5

20 июля

Хорватия – Бельгия – 2:1

Элиза Мертенс (Бельгия) – Донна Векич (Хорватия) – 6:2, 6:2

Борна Чорич (Хорватия) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:3, 2:6, 10-4

Донна Векич/Борна Чорич (Хорватия) – Элиза Мертенс/Давид Гоффен (Бельгия) – 7:6(5), 3:6, 10-6

Франция – Дания – 2:1

Клара Таусон (Дания) – Ализе Корне (Франция) – 7:6(2), 6:4

Ришар Гаске (Франция) – Хольгер Руне (Дания) – 6:2, 6:3

Ализе Корне/Ришар Гаске (Франция) – Клара Таусон/Хольгер Руне (Дания) – 6:4, 6:4

21 июля

Швейцария – Франция 

Селин Неф (Швейцария) – Ализе Корне (Франция)

Леандро Риеди (Швейцария) – Ришар Гаске (Франция)

Селин Неф/Леандро Риеди (Швейцария) – Ализе Корне/Ришар Гаске (Франция)

Бельгия – Испания

Элиза Мертенс (Бельгия) – Ребека Машарова (Испания) 

Давид Гоффен (Бельгия) – Карлос Алькарас (Испания)

Элиза Мертенс/Давид Гоффен (Бельгия) – Ребека Машарова/Карлос Алькарас (Испания)

1 комментарий

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Eugenie Nation
Кто там просил подстричься
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