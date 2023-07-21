Кубок Хопмана. Неф играет с Корне, Риеди встретится с Гаске, Машарова поборется с Мертенс, Алькарас – с Гоффеном
В Ницце стартовал обновленный Кубок Хопмана – неофициальный чемпионат мира среди смешанных пар. Он продлится пять дней и завершится в воскресенье 24 июля.
В турнире участвуют шесть команд, разбитых на две группы. Победители групп выходят в финал.
В пятницу на турнире ожидается дебют чемпиона «Уимблдона» Карлоса Алькараса.
Группа A
|Команда
|🇨🇭
|🇩🇰
|🇫🇷
|Матчи
|W
|L
|🇨🇭 Риеди/Неф
|2:1
|3
|2
|1
|🇩🇰 Руне/Таусон
|1:2
|1:2
|6
|2
|4
|🇫🇷 Корне/Гаске
|2:1
|3
|2
|1
Группа B
|Команда
|🇧🇪
|🇭🇷
|🇪🇸
|Матчи
|W
|L
|🇧🇪 Гоффен/Мертенс
|1:2
|3
|1
|2
|🇭🇷 Чорич/Векич
|2:1
|3
|2
|1
|🇪🇸 Алькарас/Машарова
19 июля
Швейцария – Дания – 2:1
Клара Таусон (Дания) – Селин Неф (Швейцария) – 6:2, 6:3
Леандро Риеди (Швейцария) – Хольгер Руне (Дания) – 6:4, 6:3
Селин Неф/Леандро Риеди (Швейцария) – Клара Таусон/Хольгер Руне (Дания) – 6:3, 7:5
20 июля
Хорватия – Бельгия – 2:1
Элиза Мертенс (Бельгия) – Донна Векич (Хорватия) – 6:2, 6:2
Борна Чорич (Хорватия) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:3, 2:6, 10-4
Донна Векич/Борна Чорич (Хорватия) – Элиза Мертенс/Давид Гоффен (Бельгия) – 7:6(5), 3:6, 10-6
Франция – Дания – 2:1
Клара Таусон (Дания) – Ализе Корне (Франция) – 7:6(2), 6:4
Ришар Гаске (Франция) – Хольгер Руне (Дания) – 6:2, 6:3
Ализе Корне/Ришар Гаске (Франция) – Клара Таусон/Хольгер Руне (Дания) – 6:4, 6:4
21 июля
Швейцария – Франция
Селин Неф (Швейцария) – Ализе Корне (Франция)
Леандро Риеди (Швейцария) – Ришар Гаске (Франция)
Селин Неф/Леандро Риеди (Швейцария) – Ализе Корне/Ришар Гаске (Франция)
Бельгия – Испания
Элиза Мертенс (Бельгия) – Ребека Машарова (Испания)
Давид Гоффен (Бельгия) – Карлос Алькарас (Испания)
Элиза Мертенс/Давид Гоффен (Бельгия) – Ребека Машарова/Карлос Алькарас (Испания)
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