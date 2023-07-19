Кубок Хопмана. Руне стартует сегодня, Алькарас – в пятницу
Сегодня в Ницце стартует обновленный Кубок Хопмана – неофициальный чемпионат мира среди смешанных пар. Он продлится пять дней и завершится в воскресенье 24 июля.
В турнире участвуют шесть команд, разбитых на две группы. Победители групп выходят в финал.
В пятницу на турнире ожидается дебют чемпиона «Уимблдона» Карлоса Алькараса.
Группа A
|Команда
|🇩🇰
|🇨🇭
|🇫🇷
|Матчи
|W
|L
|🇩🇰: Руне/Таусон
|🇨🇭: Риеди/Неф
|🇫🇷: Корне/Гаске
Группа B
|Теннисист
|🇧🇪
|🇭🇷
|🇪🇸
|Матчи
|W
|L
|🇧🇪: Гоффен/Мертенс
|🇭🇷: Чорич/Векич
|🇪🇸: Алькарас/Машарова
19 июля
Клара Таусон – Селин Неф
Хольгер Руне – Леандро Риеди
Клара Таусон/Хольгер Руне – Селин Неф/Леандро Риеди
3 комментария