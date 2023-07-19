Кубок Хопмана. Руне стартует сегодня, Алькарас – в пятницу

Сегодня в Ницце стартует обновленный Кубок Хопмана – неофициальный чемпионат мира среди смешанных пар. Он продлится пять дней и завершится в воскресенье 24 июля.

В турнире участвуют шесть команд, разбитых на две группы. Победители групп выходят в финал.

В пятницу на турнире ожидается дебют чемпиона «Уимблдона» Карлоса Алькараса.

Группа A

Команда 🇩🇰 🇨🇭 🇫🇷 Матчи W L 🇩🇰: Руне/Таусон 🇨🇭: Риеди/Неф 🇫🇷: Корне/Гаске

Группа B

Теннисист 🇧🇪 🇭🇷 🇪🇸 Матчи W L 🇧🇪: Гоффен/Мертенс 🇭🇷: Чорич/Векич 🇪🇸: Алькарас/Машарова

19 июля

Клара Таусон – Селин Неф

Хольгер Руне – Леандро Риеди

Клара Таусон/Хольгер Руне – Селин Неф/Леандро Риеди