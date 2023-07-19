Кубок Хопмана. Руне стартует сегодня, Алькарас – в пятницу

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Сегодня в Ницце стартует обновленный Кубок Хопмана – неофициальный чемпионат мира среди смешанных пар. Он продлится пять дней и завершится в воскресенье 24 июля.

В турнире участвуют шесть команд, разбитых на две группы. Победители групп выходят в финал.

В пятницу на турнире ожидается дебют чемпиона «Уимблдона» Карлоса Алькараса.

Группа A

 

Команда 🇩🇰 🇨🇭 🇫🇷 Матчи W L
🇩🇰: Руне/Таусон            
🇨🇭: Риеди/Неф            
🇫🇷: Корне/Гаске            

Группа B

 

Теннисист 🇧🇪 🇭🇷 🇪🇸 Матчи W L
🇧🇪: Гоффен/Мертенс            
🇭🇷: Чорич/Векич            
🇪🇸: Алькарас/Машарова            

 

19 июля

Клара Таусон – Селин Неф

Хольгер Руне – Леандро Риеди

Клара Таусон/Хольгер Руне – Селин Неф/Леандро Риеди

Опубликовал Лера Ли

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    3 комментария

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    sedric
    Таки приедет Карлос. Подстроили под него расписание, чтобы позже всех начал. За сборную он готов бегать, даже если придется сразу перестраиваться с травы на грунт. В прошлом году после победного ЮСО сразу на КД поехал. Жаль, что не с Бадосой в паре, но для Масаровой это будет памятный момент.
    +2
    0
    +2
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    Vale1
    Интересный формат, глянуть бы на это)
    0
    0
    0
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