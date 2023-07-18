Стрыцова о победе на парном «Уимблдоне»: «В эти две недели у меня были совершенно разные эмоции. Утром в день финала я плакала как сумасшедшая»
Барбора Стрыцова прокомментировала победу на парном «Уимблдоне».
Теперь она двукратная чемпионка парных «Больших шлемов». В 2019-м она тоже выиграла «Уимблдон» вместе с Су-Вэй Се.
Сейчас им обеим по 37, в мае они вернулись в тур после полутора лет перерыва.
«Ощущения сумасшедшие. Я не могу поверить, но это правда. О лучшем последнем матче и мечтать нельзя. Финал? Победа? Трофей? Это безумие!
В эти две недели у меня были совершенно разные эмоции. Утром [в день финала] я плакала как сумасшедшая. Я плакала каждые полчаса, очень расчувствовалась. Но потом я вышла на корт и была очень сосредоточена. Я была в режиме убийцы.
В прошлом году я сказала [Су-Вэй Се], что хочу вернуться и сыграть на «Уимблдоне», просто чтобы отлично провести время. Она ответила: «Почему нет?»
Мы плыли по течению. Потому что у нас уже был 2019 год, мы знаем, как это ощущается и делается. Какое-то дежавю. Это чувство возникло само собой. Думаю, это очень помогло.
Когда мы выиграли матч, я ощутила чистую радость, чистое счастье. На церемонии я не хотела произносить длинную речь, потому что меня захлестывали эмоции и я не хотела плакать. Думаю, я хорошо справилась».
По словам чешки, результаты не повлияют на ее решение уйти после US Open. Ее спросили, хочет ли она сыграть на итоговом, если они с Су-Вэй Се туда отберутся.
«Это был веселый финал, и я наслаждалась каждой минутой. Но в то же время это испытание, потому что у меня сын. Это мое решение, и я чувствую, что оно правильное».
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