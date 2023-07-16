Стрыцова и Су-Вэй Се выиграли парный «Уимблдон». В мае они вернулись в тур после 1,5 лет перерыва
Барбора Стрыцова и Су-Вэй Се стали чемпионками парного «Уимблдона».
В финале они победили Элизу Мертенс и Сторм Хантер – 7:5, 6:4.
За шесть матчей 37-летние Стрыцова и Су-Вэй Се отдали один сет.
Они обе вернулись в тур на майском турнире в Мадриде. Су-Вэй Се через месяц после этого выиграла «Ролан Гаррос» с Ван Синюй.
Стрыцова в сентябре 2021-го родила сына. Она чемпионка 32 парных турниров уровня WTA. Теперь у нее две победы на «Уимблдоне» в паре с Су-Вэй Се.
Су-Вэй Се взяла перерыв в карьере после итогового-2021. Она чемпионка 32 парных турниров уровня WTA, в том числе шести «Больших шлемов».
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