Стрыцова и Су-Вэй Се выиграли парный «Уимблдон». В мае они вернулись в тур после 1,5 лет перерыва

и стали чемпионками парного « ».

В финале они победили и Сторм Хантер – 7:5, 6:4.

За шесть матчей 37-летние Стрыцова и Су-Вэй Се отдали один сет.

Они обе вернулись в тур на майском турнире в Мадриде. Су-Вэй Се через месяц после этого выиграла «Ролан Гаррос» с Ван Синюй.

Стрыцова в сентябре 2021-го родила сына. Она чемпионка 32 парных турниров уровня WTA. Теперь у нее две победы на «Уимблдоне» в паре с Су-Вэй Се.

Су-Вэй Се взяла перерыв в карьере после итогового-2021. Она чемпионка 32 парных турниров уровня WTA, в том числе шести «Больших шлемов».

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