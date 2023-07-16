Стрыцова и Су-Вэй Се выиграли парный «Уимблдон». В мае они вернулись в тур после 1,5 лет перерыва

Теги Уимблдон WTA Су-Вэй Се Барбора Стрыцова Сторм Хантер Элиза Мертенс Теннис

Барбора Стрыцова и Су-Вэй Се стали чемпионками парного «Уимблдона».

В финале они победили Элизу Мертенс и Сторм Хантер – 7:5, 6:4.

За шесть матчей 37-летние Стрыцова и Су-Вэй Се отдали один сет.

Они обе вернулись в тур на майском турнире в Мадриде. Су-Вэй Се через месяц после этого выиграла «Ролан Гаррос» с Ван Синюй.

Стрыцова в сентябре 2021-го родила сына. Она чемпионка 32 парных турниров уровня WTA. Теперь у нее две победы на «Уимблдоне» в паре с Су-Вэй Се.

Су-Вэй Се взяла перерыв в карьере после итогового-2021. Она чемпионка 32 парных турниров уровня WTA, в том числе шести «Больших шлемов».

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6 комментариев

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Сергей Орлов
Бабушки, бабушки, бабушки-старушки)
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Андрей Михайлюк
Какая разница между парой у мужиков и у девочек.. там дуболомы, без подачи даже атп 250 не выиграть в паре, а тут Хси всю жизнь сечку подает, а перед глазами ещё ее мув- когда на подаче Хси , Пенг отошла на заднюю линию и они взяли то очко)))
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antonanton_
Ну крутые! Се Шувей за месяц выиграла два шлема, легенда парного тенниса и просто классная
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Heat Wave
Потрясающий финал был! А последний розыгрыш какой получился классный.
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Scratch_wzp
Сторм Хантер это ник-нейм?
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AFP1
Тайваньская бадминтонистка уже 6 шлем взял в паре
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