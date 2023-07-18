Андерсон о возвращении в тур: «Результаты не главная моя цель. Главное – учиться в процессе»

Кевин Андерсон назвал главную цель после возвращения в тур.

Сегодня в Ньюпорте южноамериканец проведет первый одиночный матч за 14 месяцев.

«Мне кажется, я никогда в должной мере не верил в себя и в то, насколько я хороший теннисист. Нужно не только упорно работать, но и верить в себя, в свои результаты, отпустить ситуацию и довериться процессу. И для меня это было самым сложным. Думаю, я по-настоящему осознал это только после того, как ушел из спорта.

Я люблю работать, поэтому иногда мне трудно [дать себе передышку]. Но это лишь один из вопросов, с которыми я столкнулся, и уроков, которые до сих пор пытаюсь усвоить. Поэтому это очень полезный опыт.

Если честно, возвращение – это большая неопределенность. У меня нет рейтинга. Я рассчитываю, что летом смогу получить несколько wild card. Так что, конечно, буду выходить и бороться. Но, по правде говоря, результаты не главная моя цель. Главное – учиться в процессе. На этом пути мне придется столкнуться со множеством разных трудностей, ты получаешь много опыта, и извлечь из него как можно больше уроков – это одна из важнейших задач.

Вот что я стараюсь и продолжу делать, пока у меня есть возможность играть».

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