Финалист «Уимблдона» Андерсон возобновит карьеру спустя 14 месяцев после ухода. Ему дали wild card в Ньюпорт

Теги ATP Кевин Андерсон Hall of Fame Open Теннис

Экс-пятая ракетка мира Кевин Андерсон сообщил, что в июле вернется в профессиональный теннис.

Южноафриканец, завершивший карьеру в мае прошлого года, сыграет по wild card в Ньюпорте.

«Уходить из тенниса было тяжело. У меня были физические проблемы. Многие части тела мешали соревноваться на должном уровне. Эмоционально и физически было тяжело, поэтому я решил закончить.

Я не знал, буду ли снова играть. Большую часть прошлого года я не планировал, но пару месяцев назад снова начал тренироваться и мне понравилось быть на корте. Мое тело чувствовало себя намного лучше, игра давалась. И мне стало интересно бросить себе вызов.

Я не знал, будет ли у меня возможность, но в Ньюпорте мне ее предоставили. Не могу представить лучшего места для возвращения».

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