Ньюпорт (ATP). 1-й круг. Томпсон сыграет с Ковачевичем
Джордан Томпсон сыграет с Александаром Ковачевичем в первом круге в Ньюпорте.
Сетка турнира здесь.
Infosys Hall of Fame Open
Ньюпорт, США
17 – 23 июля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 642 735 евро
Открытые корты, трава
Первый круг
- Дата проведения
- 18 июля, 03.00
- Дата проведения
- 17 июля, 18.10
- Дата проведения
- 17 июля, 19.30
- Дата проведения
- 17 июля, 21.00
- Дата проведения
- 17 июля, 22.30
- Дата проведения
- 18 июля, 03.00
- Дата проведения
- 18 июля, 03.00
- Дата проведения
- 18 июля, 03.00
Комментарии