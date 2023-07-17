Ньюпорт (ATP). 1-й круг. Томпсон сыграет с Ковачевичем

Джордан Томпсон сыграет с Александаром Ковачевичем в первом круге в Ньюпорте.

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Infosys Hall of Fame Open

Ньюпорт, США

17 – 23 июля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 642 735 евро

Открытые корты, трава

Первый круг