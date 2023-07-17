Ньюпорт (ATP). 1-й круг. Томпсон сыграет с Ковачевичем

Теги результаты ATP Hall of Fame Open Теннис

Джордан Томпсон сыграет с Александаром Ковачевичем в первом круге в Ньюпорте.

Сетка турнира здесь.

Infosys Hall of Fame Open

Ньюпорт, США

17 – 23 июля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 642 735 евро

Открытые корты, трава

Первый круг

Габриэль Диалло (Канада) Кевин Андерсон (ЮАР)
Дата проведения
18 июля, 03.00
Онлайн матча

 

 

Лиам Броади (Великобритания) Синтаро Мотидзуки (Япония)
6:1|7:5
Дата проведения
17 июля, 18.10
Онлайн матча

 

Джордан Томпсон (Австралия) Александар Ковачевич (США)
Дата проведения
17 июля, 19.30
Онлайн матча

 

Абедаллах Шелбай (Иордания) Ринки Хиджиката (Австралия)
Дата проведения
17 июля, 21.00
Онлайн матча

 

Eliot Spizzirr Корентен Муте (Франция)
Дата проведения
17 июля, 22.30
Онлайн матча

 

 

Макс Перселл (Австралия) Гейс Брауэр (Нидерланды)
Дата проведения
18 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Алекс Микельсен (США) Максим Кресси (США)
Дата проведения
18 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Джеймс Дакворт (Австралия) Констан Лестьенн (Франция)
Дата проведения
18 июля, 03.00
Онлайн матча

 

 

 

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