Демин вышел в финал юниорского «Уимблдона»

Россиянин Ярослав Демин обыграл 15-летнего американца Дарвина Бланша в полуфинале юниорского «Уимблдона» – 4:6, 6:3, 6:4.

17-летний Демин – №7 юниорского рейтинга ITF и чемпион «Ролан Гаррос» в паре. Он стал первым россиянином, вышедшим в финал юниорского «Уимблдона», после Андрея Кузнецова в 2009-м.

За титул в Лондоне он сыграет c британцем Генри Сирлом и в случае победы станет первой ракеткой мира.

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