Демин вышел в финал юниорского «Уимблдона»

Теги Уимблдон юниоры ATP Ярослав Демин Теннис

Россиянин Ярослав Демин обыграл 15-летнего американца Дарвина Бланша в полуфинале юниорского «Уимблдона» – 4:6, 6:3, 6:4.

17-летний Демин – №7 юниорского рейтинга ITF и чемпион «Ролан Гаррос» в паре. Он стал первым россиянином, вышедшим в финал юниорского «Уимблдона», после Андрея Кузнецова в 2009-м.

За титул в Лондоне он сыграет c британцем Генри Сирлом и в случае победы станет первой ракеткой мира. 

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12 комментариев

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grand_maman
Удачи Ярославу в финале.
Хоть мальчик порадовал, а Алина и Андрюша до финала не дошли.
Но все же ... удачи им всем в профессии !
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инок
Ну что тут сказать. Молодец Демин. Растет новое поколение.
Успехов ему и в финале!
+7
-2
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OnlyDendy
Молодец Ярик, покорил ветер! Спустя 14,лет после Андрея Кузнецова (ему было 18) в финале Уима, а вообще я так понял в финале после Сафиуллина на АО 15
+4
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SKA Rostov1992
Ответ OnlyDendy
Молодец Ярик, покорил ветер! Спустя 14,лет после Андрея Кузнецова (ему было 18) в финале Уима, а вообще я так понял в финале после Сафиуллина на АО 15
Жесть, 14 лет прошло с финала Кузнецова...как будто вчера было 😬
+2
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Hardy
из юниоров только про него и слышно, видимо главная наша надежда?
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0
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ivanzhu90
Лапша красава, жаль в парах слили. Почему вообще напарника менял на Уиме, по сравнению с РГ?!
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dedpihto59
Ярик красавчик👍!ждём🏆‼️
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Сергей48
Отличная новость! Победы Ярославу✌️😁
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Bronso Fuero
Мэдвэд не смог... Соболь не смогла... Ярому Славу приходится за всю братию отдуваться в одиночку. Ну что ж, удачи!
+1
-1
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Додик Аксель
Ярика с победой в полуфинале и выходом в финал юниорского Уима ! Удачи и успеха в финале !
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-1
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Павел павел
Ответ SKA Rostov1992
Жесть, 14 лет прошло с финала Кузнецова...как будто вчера было 😬
вот вот
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Vale1
Ответ Hardy
из юниоров только про него и слышно, видимо главная наша надежда?
Если вы про парней, то да, наверно.
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