Рублев выиграл один из старейших теннисных турниров – Кубок Короля

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев стал победителем Кубка Короля. В финале он обыграл №14 Борну Чорича – 7:5, 6:2.

Один из старейших теннисных турниров проводится с 1912 года. С 1985-го по 2015-й турнир в Уэльве входил в календарь ATP-тура, а с 2020-го стал выставочным. В прошлом году его выиграл Алехандро Давидович-Фокина.

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