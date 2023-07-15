Рублев выиграл один из старейших теннисных турниров – Кубок Короля

Теги ATP Борна Чорич Андрей Рублев Теннис

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев стал победителем Кубка Короля. В финале он обыграл №14 Борну Чорича – 7:5, 6:2.

Один из старейших теннисных турниров проводится с 1912 года. С 1985-го по 2015-й турнир в Уэльве входил в календарь ATP-тура, а с 2020-го стал выставочным. В прошлом году его выиграл Алехандро Давидович-Фокина.

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2 комментария

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dedpihto59
Лучше бы Уимблдон!
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maximus388
Ой, ля-ля, ой, ля-ля,
Рублев выиграл Кубок Короля!

А вообще ему не привыкать, на Кубке Кремля он тоже побеждал.
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