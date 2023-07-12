Арина Соболенко победила Мэдисон Киз в четвертьфинале «Уимблдона» – 6:2, 6:4.

В этом году белоруска провела 11 турниров и дошла до полуфинала на семи из них (выиграла пять из шести предыдущих).

Соболенко вышла в полуфинал на четвертом «Большом шлеме» подряд. В целом это будет ее шестой полуфинал на ТБШ.

Кроме того, она стала первой теннисисткой после Серены Уильямс в 2016-м, в одном сезоне вышедшей в 1/2 Australian Open, «Ролан Гаррос» и «Уимблдона».

Теперь она поборется с Еленой Рыбакиной или Онс Жабер.

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