Давидович-Фокина о Медведеве, де Минауре и Поле: «Их нужно убить трижды, чтобы взять матчбол. Эти парни – пример для подражания»

Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал свое попадание в топ-20 рейтинга.

«Я рад [что попал в топ-20], но не думаю сейчас только об этом. Это не была моя главная цель с самого начала. Но сейчас, когда я здесь, конечно, доволен. Но я хочу большего и буду стремиться к новым вершинам. Я думаю, это очень помогло мне обрести уверенность в себе на корте.

Чтобы быть стабильным, нужно просто быть счастливым, получать удовольствие. Я знаю уровень, который могу показывать на корте, и думаю, сейчас люди видят, что я играю уверенно и мощно. Они смотрят и думают: «Он в ударе, бегает за каждым мячом, не ошибается». В итоге это заставляет соперника задуматься».

Также испанец отметил игру Даниила Медведева , Алекса де Минаура и Томми Пола .

«Нужно убить их трижды, чтобы взять матчбол. Играть с ними очень тяжело. Конечно, они все входят в топ-10. Я не стану утверждать, что против других игроков из топ-10 играть проще, но для меня именно эти парни – пример для подражания в борьбе с остальными».