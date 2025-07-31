Ник Кириос: «Мне всегда были ближе баскетбол и видеоигры, а меня отправили играть в теннис»

Ник Кириос рассказал, что в детстве хотел заниматься киберспортом.

«На самом деле, мне всегда были ближе баскетбол и видеоигры, а меня отправили играть в теннис – очень строгий, формальный вид спорта. Меня не раз критиковали за то, что я провожу на корте недостаточно времени. Я пропускал турниры и тренировки просто потому, что слишком увлекался видеоиграми. Я обожал это.

Когда в детстве я играл по девять часов подряд, мама, наверное, не думала, что заниматься киберспортом профессионально – это реально возможно».