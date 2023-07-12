Синнер о том, что выходит на корт с сумкой Gucci: «Если бы это влияло на мою игру, я бы с ней не ходил. Победа в матчах значит гораздо больше»

Теги ATP стиль Янник Синнер Теннис

Янник Синнер прокомментировал, что на «Уимблдоне» выходит на корт с сумкой Gucci.

– С этой сумкой Gucci вы самый стильный игрок топ-10?

– Нет. Как я уже говорил, на сумку приятно посмотреть. Я очень хорошо знаю семью Гуччи. С другой стороны, если бы это влияло на мою игру, я бы с ней не ходил.

Это не новая ракетка или обувь, а совсем другое. Я здесь, чтобы играть в теннис. Победа в матчах значит гораздо больше, чем сумка.

Синнер вышел на корт «Уимблдона» с сумкой Gucci – и все обалдели. Хотя правила не запрещают

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4 комментария

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HI MARS
Это единственное что в нем итальянское
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Kironbet
Журналист который задал этот вопрос засланник от Гуччи? %) Ничего глупее я не слышала.
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Wayne Gretzky 99
удивил! А к нас тут в Кемере и Гуччи и Баленсиаги и Луи нашего Вуиттона хоть попой ешь по 10 долларов.
P.S. Многим нравится.
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Россия будет свободной
интересно, почему австриякам не приходит в голову мысль забрать себе южный тироль обратно?

дескать, южныйтирольнаш !
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