Синнер о том, что выходит на корт с сумкой Gucci: «Если бы это влияло на мою игру, я бы с ней не ходил. Победа в матчах значит гораздо больше»

Янник Синнер прокомментировал, что на «Уимблдоне» выходит на корт с сумкой Gucci.

– С этой сумкой Gucci вы самый стильный игрок топ-10?

– Нет. Как я уже говорил, на сумку приятно посмотреть. Я очень хорошо знаю семью Гуччи. С другой стороны, если бы это влияло на мою игру, я бы с ней не ходил.

Это не новая ракетка или обувь, а совсем другое. Я здесь, чтобы играть в теннис. Победа в матчах значит гораздо больше, чем сумка.

Синнер вышел на корт «Уимблдона» с сумкой Gucci – и все обалдели. Хотя правила не запрещают

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