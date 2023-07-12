Синнер о том, что выходит на корт с сумкой Gucci: «Если бы это влияло на мою игру, я бы с ней не ходил. Победа в матчах значит гораздо больше»
Янник Синнер прокомментировал, что на «Уимблдоне» выходит на корт с сумкой Gucci.
– С этой сумкой Gucci вы самый стильный игрок топ-10?
– Нет. Как я уже говорил, на сумку приятно посмотреть. Я очень хорошо знаю семью Гуччи. С другой стороны, если бы это влияло на мою игру, я бы с ней не ходил.
Это не новая ракетка или обувь, а совсем другое. Я здесь, чтобы играть в теннис. Победа в матчах значит гораздо больше, чем сумка.
Синнер вышел на корт «Уимблдона» с сумкой Gucci – и все обалдели. Хотя правила не запрещают
P.S. Многим нравится.
дескать, южныйтирольнаш !